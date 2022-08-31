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В Бурятии собака напала на ребенка

Главная В России
Красноярск
13:45 31 Августа 2022
общество, животные, нападение, ребенок
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В Бурятии домашняя собака напала на 11-летнего мальчика.

Сотрудники комитета городского хозяйства рассказали, что мальчик пришел в гости, когда на него напала собака, которая бегала по двору. Ребенка увезли в больницу, где у него диагностировали рваные раны. Сейчас пострадавший проходит амбулаторное лечение.

На месте происшествия побывали сотрудники полиции, которые составили административный протокол на хозяев животного. А работники службы отлова поймали собаку. 

Консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства, Дмитрий Ларченко, напомнил о важности соблюдения привил содержания домашних питомцев.

Фото: © комитет городского хозяйства Бурятии

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