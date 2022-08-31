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Школа в Бурятии покрылась плесенью и трещинами после ремонта

Главная В России
Красноярск
12:45 31 Августа 2022
общество, ремонт, школа
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Одна из школ Бурятии начала покрываться плесенью и трещинами, несмотря на то, что три года назад в здании был проведен ремонт.

Три года назад в образовательном учреждении отремонтировали кровлю, водосток, установили окна ПВХ, двери, подвесные потолки, отремонтировали полы, а также обшили сайдингом внешнее покрытие. На все работы была потрачена сумма более 15,3 млн рублей. 

Спустя время от нового ремонта не осталось и следа. Теперь в школе протекает крыша, вода течет на стены из-за неправильной установки водостока, двери и дверные проемы искривлены, провисают полы, а на стенах появились трещины.  

Руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии, Юлия Ким. рассказала, что уже направлен запрос в район с требованием организации срочной претензионной работы.

Фото: © ОНФ в Бурятии

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