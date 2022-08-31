Иркутянка напала на полицейского с перцовым баллончиком

Сотрудники правоохранительных органов Иркутска возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным полицейских 25 августа один из их коллег встретил женщину, которая находилась в розыске. Мужчина подошел к ней, показав свое удостоверение, однако обвиняемая не желала с ним разговаривать. Пытаясь скрыться и спасти себя нарушительница достала перцовый баллончик и распылила его содержимое в лицо сотруднику. Однако уйти ей не удалось. Ее смогли поймать и доставить в участок.

На данный момент злоумышленнице грозит до пяти лет тюрьмы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко