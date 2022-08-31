31 августа
Новости России
погода +17 °C
60.37
 
€ 60.58
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Иркутянка напала на полицейского с перцовым баллончиком

Главная В России
Красноярск
10:30 31 Августа 2022
общество, нападение, полиция
версия для печати Ico_print

Сотрудники правоохранительных органов Иркутска возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным полицейских 25 августа один из их коллег встретил женщину, которая находилась в розыске. Мужчина подошел к ней, показав свое удостоверение, однако обвиняемая не желала с ним разговаривать. Пытаясь скрыться и спасти себя нарушительница достала перцовый баллончик и распылила его содержимое в лицо сотруднику. Однако уйти ей не удалось. Ее смогли поймать и доставить в участок.

На данный момент злоумышленнице грозит до пяти лет тюрьмы. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Бурятии познакомившись с девушкой мужчина попал в руки к мошенникам

В Бурятии познакомившись с девушкой мужчина попал в руки к мошенникам

31 Августа 2022 г.
Мужчина перевел аферистам 43 тысячи рублей
Новости Красноярска: Скончался единственный президент СССР Михаил Горбачев

Скончался единственный президент СССР Михаил Горбачев

31 Августа 2022 г.
Горбачев умер после долгой болезни
Новости Красноярска: В Омске 18 человек осудят за мошенничество с маткапиталом

В Омске 18 человек осудят за мошенничество с маткапиталом

31 Августа 2022 г.
Преступную группировку обвиняют по трем статьям УК РФ
Новости Красноярска: В Иркутске просканировал дно на Теплых озерах

В Иркутске просканировал дно на Теплых озерах

30 Августа 2022 г.
В этих местах запрещено купаться
Новости Красноярска: Житель Кемеровской области для обмана людей примерял на себя разные роли

Житель Кемеровской области для обмана людей примерял на себя разные роли

30 Августа 2022 г.
Суд признал его виновным по статье за мошенничество
Новости Красноярска: В колонии Кемеровской области выявили нарушения

В колонии Кемеровской области выявили нарушения

30 Августа 2022 г.
После проверки будут приняты меры
Новости компаний
25/08
Страховки ОСАГО на Озоне
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жительница Иркутской области умерла после укола врачей

Жительница Иркутской области умерла после укола врачей

29 Августа 2022 г.
Девушка была беременна
Новости Красноярска: В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за падения частного вертолёта в реку

В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за падения частного вертолёта в реку

29 Августа 2022 г.
Устанавливаются обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: В Красноярске Быкову предъявлено окончательное обвинение

В Красноярске Быкову предъявлено окончательное обвинение

29 Августа 2022 г.
Причастность к преступлению Анатолий Быков отрицает
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru