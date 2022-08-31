В Бурятии познакомившись с девушкой мужчина попал в руки к мошенникам

Житель Бурятии обратился в полицию с заявлением на мошенников.

Пострадавший рассказал сотрудникам полиции, что в Интернете познакомился с девушкой, с которой какое-то время общался. После она предложила встретиться и сходить на концерт. Мужчина согласился. Мошенница отправила ссылку на сайт покупки билетов и предложила выкупить место рядом с ней. Потерпевший сделала как она просила. Он ввел все необходимые данные и денежные средства списали. Позже злоумышленница сказала, что на сайте не отобразилось, что место рядом с ней куплено и посоветовала еще раз повторить действия. Мужчина доверился ей и проделала заново все операции.

Позже он обратился в поддержку сайта, чтобы ему вернули деньги за первый платеж. Сотрудники техподдержки попросили указать его другой счет, на который можно оформить возврат, что он и сделал. Однако деньги ему так и не вернули, а дама сердца перестала выходить на связь.

Мужчина сразу же понял, что стал часть преступной схемы и обратился в полицию.

В итоге мужчина потерял 43 тысячи рублей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков