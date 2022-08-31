31 августа
Новости России
погода +17 °C
60.37
 
€ 60.58
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Омске 18 человек осудят за мошенничество с маткапиталом

Главная В России
Красноярск
09:00 31 Августа 2022
общество, мошенники, маткапитал
версия для печати Ico_print

В Омске суд рассмотрит дело о мошенничестве с материнским капиталом.

По данным сотрудников МВД России с 2011 по 2015 год две преступные группы из 18 человек присвоили себе более 83 млн рублей.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов злоумышленники искали женщин, у которых имеется сертификат на материнский капитал. Затем они предлагали им заключить поддельные сделки, оформляя займы для приобретения земельных участков или жилых помещений в Омске, Омской и Новосибирской областях.

Также обвиняемые оформляли свидетельства о рождении вымышленных детей в домашних условиях без помощи врачей

Ирина Волк, официальный представитель МВД России, рассказала, что на данный момент аннулированы записи о рождении 58 несуществующих детей.

18 человек будут осуждены по статьям «Мошенничество при получении выплат», «Организация и участие в преступном сообществе», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».

 

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Иркутянка напала на полицейского с перцовым баллончиком

Иркутянка напала на полицейского с перцовым баллончиком

31 Августа 2022 г.
Девушка предстанет перед судом
Новости Красноярска: В Бурятии познакомившись с девушкой мужчина попал в руки к мошенникам

В Бурятии познакомившись с девушкой мужчина попал в руки к мошенникам

31 Августа 2022 г.
Мужчина перевел аферистам 43 тысячи рублей
Новости Красноярска: Скончался единственный президент СССР Михаил Горбачев

Скончался единственный президент СССР Михаил Горбачев

31 Августа 2022 г.
Горбачев умер после долгой болезни
Новости Красноярска: В Иркутске просканировал дно на Теплых озерах

В Иркутске просканировал дно на Теплых озерах

30 Августа 2022 г.
В этих местах запрещено купаться
Новости Красноярска: Житель Кемеровской области для обмана людей примерял на себя разные роли

Житель Кемеровской области для обмана людей примерял на себя разные роли

30 Августа 2022 г.
Суд признал его виновным по статье за мошенничество
Новости Красноярска: В колонии Кемеровской области выявили нарушения

В колонии Кемеровской области выявили нарушения

30 Августа 2022 г.
После проверки будут приняты меры
Новости компаний
25/08
Страховки ОСАГО на Озоне
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жители Томска начали выбрасывать электросамокаты

Жители Томска начали выбрасывать электросамокаты

29 Августа 2022 г.
Уже дважды были замечены самокаты в мусорных баках
Новости Красноярска: В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за падения частного вертолёта в реку

В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за падения частного вертолёта в реку

29 Августа 2022 г.
Устанавливаются обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина зарезал супругу

В Красноярске мужчина зарезал супругу

30 Августа 2022 г.
Всё произошло во время распития алкоголя
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru