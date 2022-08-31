В Омске 18 человек осудят за мошенничество с маткапиталом

В Омске суд рассмотрит дело о мошенничестве с материнским капиталом.

По данным сотрудников МВД России с 2011 по 2015 год две преступные группы из 18 человек присвоили себе более 83 млн рублей.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов злоумышленники искали женщин, у которых имеется сертификат на материнский капитал. Затем они предлагали им заключить поддельные сделки, оформляя займы для приобретения земельных участков или жилых помещений в Омске, Омской и Новосибирской областях.

Также обвиняемые оформляли свидетельства о рождении вымышленных детей в домашних условиях без помощи врачей.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России, рассказала, что на данный момент аннулированы записи о рождении 58 несуществующих детей.

18 человек будут осуждены по статьям «Мошенничество при получении выплат», «Организация и участие в преступном сообществе», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости