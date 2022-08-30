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В Иркутске просканировал дно на Теплых озерах

Главная В России
Красноярск
20:45 30 Августа 2022
общество, вода, проверка
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В Иркутске по порочению мэра Руслана Болотова было просканировано дно в районе Теплых озер. Всю работу контролировали специалисты отдела обеспечения безопасности и защиты населения и отдела экологической безопасности и контроля комитета городского обустройства администрации Иркутска.

Также активное участие принимал представитель общественности Александр Красовский. По словам мужчины в сканируемом месте сложный рельеф, огромное количество водорослей, а также почти что невозможно ничего увидеть. Александр отметил, что данные места очень опасны для купания, человек легко может утонить. 

Специалисты поддержали Александра Красовского и напомнили, что в данном месте запрещено купаться.

Фото: © администрация Иркутска

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