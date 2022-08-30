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В колонии Кемеровской области выявили нарушения

Главная В России
Красноярск
20:15 30 Августа 2022
общество, тюрьма, нарушения
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В колонии-поселении № 2 ГУФСИН России по Кемеровской области провели проверку и выявили ряд нарушений. 

По словам сотрудников прокуратуры были проверены жилые, коммунально-бытовые, производственные и штрафные помещения учреждения.

В прокуратуре отметили, что нарушения законодательства были выявлены в условиях содержания, медицинского обеспечения, охраны труда и требований пожарной безопасности. 

После окончания всех проверок будут приняты меры по устранению нарушений. 

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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