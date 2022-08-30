Житель Кемеровской области для обмана людей примерял на себя разные роли

Житель Кемеровской области притворялся разными людьми, чтобы обманывать своих жертв.

Так злоумышленник успел примерить на себя роли служителя церкви, режиссера телеканала и реставратора. Все эти представления были созданы, чтобы похитить деньги у людей.

По данным сотрудников полиции нарушителю правопорядка удалось обмануть четырех жителей разных областей России. В общем осужденному удалось присвоить себе 50 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 2,5 года условно, а также обязал его возместить ущерб.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости