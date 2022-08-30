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Житель Кемеровской области для обмана людей примерял на себя разные роли

Главная В России
Красноярск
20:30 30 Августа 2022
общество, мошенник, суд
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Житель Кемеровской области притворялся разными людьми, чтобы обманывать своих жертв.

Так злоумышленник успел примерить на себя роли служителя церкви, режиссера телеканала и реставратора. Все эти представления были созданы, чтобы похитить деньги у людей.

По данным сотрудников полиции нарушителю правопорядка удалось обмануть четырех жителей разных областей России. В общем осужденному удалось присвоить себе 50 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 2,5 года условно, а также обязал его возместить ущерб. 

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

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