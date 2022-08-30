В Томской области собаки травятся неизвестным веществом и умирают

В одном из городов Томской области работники ветеринарной клиники начали бить тревогу среди хозяев собак. За последние несколько дней в городе шесть собак отравились неизвестным веществом, а четверо из них умерли.

Одна из жительниц города, чья собака по кличке Феня умерла рассказала, что животное сначала тошнило. Испугавшись хозяйка повезла Феню в клинику, где ей поставили капельницу и сделали рентген. На снимке врачи увидели неизвестное контрастное вещество.

После женщина и питомец сразу поехали в Томск, чтобы промыть желудок. Уже в клинике у Фени начались судороги, и ее решили оперировать. Ночью собака пришла в себя, однако уже утром состояние животного в разы ухудшилось. Днем собака умерла.

На данный момент врачи не знают, что это был за яд.

Хозяйка Фени собирается обращаться в полицию с заявлением, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости