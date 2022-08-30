Подозреваемый в изнасиловании ребенка задержан в Омске

По информации сотрудников Следственного комитета по Омской области полицейским удалось задержать подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки.

Напомним, что по версии правоохранителей в воскресенье, 28 августа, мужчина на территории поселка в Омской области встретил маленькую девочку. Злоумышленник заманил ребенка на пустырь, где не было людей и применил к ней насильственные действия сексуального характера. После мужчина сбежал.

Ранее Sibnovosti писали о том, что девочка находится в реанимации.

На данный момент с мужчиной проводят следственные действия, которые направлены на установления событий того дня.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов