30 августа
Новости России
погода +18 °C
60.36
 
€ 59.96
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Подозреваемый в изнасиловании ребенка задержан в Омске

Главная В России
Красноярск
13:48 30 Августа 2022
общество, полиция, нападение, расследование
версия для печати Ico_print

По информации сотрудников Следственного комитета по Омской области полицейским удалось задержать подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки.

Напомним, что по версии правоохранителей в воскресенье, 28 августа, мужчина на территории поселка в Омской области встретил маленькую девочку. Злоумышленник заманил ребенка на пустырь, где не было людей и применил к ней насильственные действия сексуального характера. После мужчина сбежал. 

Ранее Sibnovosti писали о том, что девочка находится в реанимации. 

На данный момент с мужчиной проводят следственные действия, которые направлены на установления событий того дня. 

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

 

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сотрудники Томского расчетного центра похитили 19 млн рублей

Сотрудники Томского расчетного центра похитили 19 млн рублей

30 Августа 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество
Новости Красноярска: Жительницу Кемерово возмутила грубость работников скорой помощи

Жительницу Кемерово возмутила грубость работников скорой помощи

30 Августа 2022 г.
Об этом кемеровчанка рассказала в социальных сетях
Новости Красноярска: В Иркутской области наркозакладчик предстанет перед судом

В Иркутской области наркозакладчик предстанет перед судом

30 Августа 2022 г.
Мужчину поймали с килограммом наркотиков
Новости Красноярска: В Омске изнасилованная девочка находится в реанимации

В Омске изнасилованная девочка находится в реанимации

30 Августа 2022 г.
Нападавшего все еще ищет полиция
Новости Красноярска: В одном из жилых домов Новосибирска обвалилась крыша

В одном из жилых домов Новосибирска обвалилась крыша

30 Августа 2022 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: Росгвардеец из Бурятии спас пострадавшего при пожаре кота

Росгвардеец из Бурятии спас пострадавшего при пожаре кота

30 Августа 2022 г.
Сейчас животное находится в ветклинике
Новости компаний
25/08
Страховки ОСАГО на Озоне
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жители Томска начали выбрасывать электросамокаты

Жители Томска начали выбрасывать электросамокаты

29 Августа 2022 г.
Уже дважды были замечены самокаты в мусорных баках
Новости Красноярска: В Красноярске 26 августа огласят приговор убившим 16-летнюю девушку

В Красноярске 26 августа огласят приговор убившим 16-летнюю девушку

25 Августа 2022 г.
Обвиняются трое мужчин и девушка
Новости Красноярска: Разрыв селезенки получил омич после катания на электросамокате

Разрыв селезенки получил омич после катания на электросамокате

29 Августа 2022 г.
Это уже третий случай в этом месяце
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru