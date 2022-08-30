Омич вырубил березы на 1 миллион рублей

Житель Омска предстал перед судом за незаконную вырубку берез на один миллион рублей.

По данным сотрудников полиции мужчина весной прошлого года без каких-либо разрешающих документов вырубил деревья.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что березы относятся к природным объектам, которые имеют особо ценное значение.

Суд назначил злоумышленнику год и девять месяцев тюрьмы. Также его обязали возместить ущерб нанесенный лесному хозяйству в размере более одного миллиона рублей.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев