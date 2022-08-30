Фермера из Бурятии убил родственник на сенокосе

В Бурятии во время ссоры молодой мужчина зарезал фермера.

По данным сотрудников полиции в начале августа этого года убитый вместе с родственниками приехал на покос. На месте работ компания поставила сарай, где жили во время работы. Под конец месяца, 27 августа, мужчины решили устроить праздник и после обеда выпить горячительных напитков. Спустя некоторое время пострадавший начал оскорблять своего молодого родственника.

Мужчине какое-то время удавалось терпеть негативные комментарии в своей адрес. Однако его терпению пришел конец, и он набросился на фермера с ножом. Потерпевший пытался сбежать от нападавшего, однако ему это не удалось. На улице виновный догнал свою жертву и продолжил наносить смертельные удары.

Тело погибшего нашел неизвестный, который отдыхал поблизости. Он и вызвал полицию.

Все это время злоумышленник сидел в сарае и ждал приезда оперативников.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников