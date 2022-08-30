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Сотрудники Томского расчетного центра похитили 19 млн рублей

Главная В России
Красноярск
15:45 30 Августа 2022
общество, мошенники, полиция
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Двое сотрудников Томского расчетного центра обвиняются в хищении 19 миллионов рублей у двух ТСЖ и одного ЖСК. 

По данным сотрудников правоохранительных органов один из обвиняемых, который является ведущим инженером отдела по работе с юрлицами, договорился с сотрудниками двух ТСЖ и одного ЖСК, чтобы они оплачивали предоставляемые услуги водоснабжения и водоотведения наличным и при этом не посещали кассу центра. 

Также в преступную схему была включена начальник сектора учета по реализации комуслуг бухгалтерии, которая вписывала ложные сведения о поступлении оплаты от ЖСК И ТСЖ. Она также создавала фальшивые квитанции к приходным кассовым ордерам.

В итоге двое нарушителей нанесли материальный ущерб компаниям в размере более 19 миллионов рублей. 

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

 

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