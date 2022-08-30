Жительницу Кемерово возмутила грубость работников скорой помощи

В одной из социальных сетей жительница Кемерово пожаловалась на работу скорой помощи.

По словам женщины на одной из остановок города пожилому мужчине стало плохо. Очевидцы вызвали медиков и, пока ждали их прибытия, оказывали первую помощь самостоятельно.

В своем посте жительница города поделилась, что врачи ехали около 30 минут. За это время автор публикации успела позвонить в Министерство здравоохранения, чтобы разобраться в этой ситуации, однако сотрудники ведомства ей не помогли.

Когда карета скорой помощи все же подъехала, женщина подметила, что специальный сигнал и проблесковый маячок не включены. Кемеровчанка также решила уточнить, почему врачи так долго не могли приехать, однако в ответ услышала лишь агрессию из уст фельдшера, который попросил женщину замолчать.

Многие комментаторы поддержали женщину, однако были и те, кто встал на сторону врачей.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын