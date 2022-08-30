В Иркутской области наркозакладчик предстанет перед судом

В Иркутской области перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в незаконном хранении и сбыте запрещенных веществ.

По данным сотрудников полиции обвиняемый в июне 2021 года решил заработать на продаже наркотических веществ через интерне-сайт. В обязанности мужчины входило создание тайников с веществами.

Правоохранители рассказали, что мужчине выдали партию наркотиков, которую в последствии он расфасовал по пактам. Он также решил оставить небольшую часть себе для личного пользования. После проделанных действий, обвиняемый разложил запрещенные вещества в тайники и сообщила своему "начальству" координаты.

Мужчину смогли задержать сотрудники наркоконтроля. Им также удалось изъять из тайников килограмм наркотиков.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости