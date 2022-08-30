30 августа
Новости России
погода +18 °C
60.36
 
€ 59.96
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Иркутской области наркозакладчик предстанет перед судом

Главная В России
Красноярск
14:00 30 Августа 2022
общество, суд, наркотики
версия для печати Ico_print

В Иркутской области перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в незаконном хранении и сбыте запрещенных веществ.

По данным сотрудников полиции обвиняемый в июне 2021 года решил заработать на продаже наркотических веществ через интерне-сайт. В обязанности мужчины входило создание тайников с веществами.

Правоохранители рассказали, что мужчине выдали партию наркотиков, которую в последствии он расфасовал по пактам. Он также решил оставить небольшую часть себе для личного пользования. После проделанных действий, обвиняемый разложил запрещенные вещества в тайники и сообщила своему "начальству" координаты. 

 

Мужчину смогли задержать сотрудники наркоконтроля. Им также удалось изъять из тайников килограмм наркотиков. 

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сотрудники Томского расчетного центра похитили 19 млн рублей

Сотрудники Томского расчетного центра похитили 19 млн рублей

30 Августа 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество
Новости Красноярска: Жительницу Кемерово возмутила грубость работников скорой помощи

Жительницу Кемерово возмутила грубость работников скорой помощи

30 Августа 2022 г.
Об этом кемеровчанка рассказала в социальных сетях
Новости Красноярска: Подозреваемый в изнасиловании ребенка задержан в Омске

Подозреваемый в изнасиловании ребенка задержан в Омске

30 Августа 2022 г.
Мужчину разыскивали больше суток
Новости Красноярска: В Омске изнасилованная девочка находится в реанимации

В Омске изнасилованная девочка находится в реанимации

30 Августа 2022 г.
Нападавшего все еще ищет полиция
Новости Красноярска: В одном из жилых домов Новосибирска обвалилась крыша

В одном из жилых домов Новосибирска обвалилась крыша

30 Августа 2022 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: Росгвардеец из Бурятии спас пострадавшего при пожаре кота

Росгвардеец из Бурятии спас пострадавшего при пожаре кота

30 Августа 2022 г.
Сейчас животное находится в ветклинике
Новости компаний
25/08
Страховки ОСАГО на Озоне
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске Быкову предъявлено окончательное обвинение

В Красноярске Быкову предъявлено окончательное обвинение

29 Августа 2022 г.
Причастность к преступлению Анатолий Быков отрицает
Новости Красноярска: Жители Томска начали выбрасывать электросамокаты

Жители Томска начали выбрасывать электросамокаты

29 Августа 2022 г.
Уже дважды были замечены самокаты в мусорных баках
Новости Красноярска: Разрыв селезенки получил омич после катания на электросамокате

Разрыв селезенки получил омич после катания на электросамокате

29 Августа 2022 г.
Это уже третий случай в этом месяце
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru