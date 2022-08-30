Росгвардеец из Бурятии спас пострадавшего при пожаре кота

В одном из многоквартирных домов в Бурятии произошел пожар. На место возгорания прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Росгвардейцы начали обходить подъезд и на лестничной площадке увидели плачущую женщину с умирающим котом на руках. Мужчины не растерялись, они вывели пострадавшую на улицу и начали оказывать первую помощь домашнему животному.

Старший группы задержания вневедомственной охраны, старший сержант полиции, Александр Суворов, рассказал, что он около 20 минут пытался привести в чувства кота. Александр делал массаж сердца, а также продувал животное.

В итоге ему удалось спасти его. Однако животное находилось в очень тяжелом состоянии и его передали ветеринарам.

Фото: © Pocгвapдия Бypятии