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Росгвардеец из Бурятии спас пострадавшего при пожаре кота

Главная В России
Красноярск
11:45 30 Августа 2022
кот, пожар, происшествия, общество
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В одном из многоквартирных домов в Бурятии произошел пожар. На место возгорания прибыли сотрудники вневедомственной охраны. 

Росгвардейцы начали обходить подъезд и на лестничной площадке увидели плачущую женщину с умирающим котом на руках. Мужчины не растерялись, они вывели пострадавшую на улицу и начали оказывать первую помощь домашнему животному. 

Старший группы задержания вневедомственной охраны, старший сержант полиции, Александр Суворов, рассказал, что он около 20 минут пытался привести в чувства кота. Александр делал массаж сердца, а также продувал животное.

В итоге ему удалось спасти его. Однако животное находилось в очень тяжелом состоянии и его передали ветеринарам. 

Фото: © Pocгвapдия Бypятии

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