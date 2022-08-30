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30 августа на Байкале произошло землетрясение

Главная В России
Красноярск
10:45 30 Августа 2022
общество, землетрясение, байкал
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Утром во вторник, 30 августа, в Иркутской области сейсмограф зафиксировал землетрясение магнитудой 3,7 балла. По информации сотрудников ГУ МЧС по Иркутской области в эпицентре интенсивность толчков составила 5,1 балла. 

В результате землетрясения разрушений не было. Жители столицы Приангарья и районов могли ощутить землетрясение до 3 баллов. 

Отметим, что в регионе часто случаются сейсмособытие  из-за того, что юг области находится в границах Байкальской рифтовой зоны. 

Фото: © сайт Байкальского филиала Единой геофизической служба РАН

 

 

 

 

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