30 августа на Байкале произошло землетрясение

Утром во вторник, 30 августа, в Иркутской области сейсмограф зафиксировал землетрясение магнитудой 3,7 балла. По информации сотрудников ГУ МЧС по Иркутской области в эпицентре интенсивность толчков составила 5,1 балла.

В результате землетрясения разрушений не было. Жители столицы Приангарья и районов могли ощутить землетрясение до 3 баллов.

Отметим, что в регионе часто случаются сейсмособытие из-за того, что юг области находится в границах Байкальской рифтовой зоны.

Фото: © сайт Байкальского филиала Единой геофизической служба РАН