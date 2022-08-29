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Житель Бурятии был пойман за съемкой голой девушки

Главная В России
Красноярск
19:25 29 Августа 2022
общество, суд, полиция
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В Бурятии 56-летний мужчина тайком снимал девушек, которые принимали душ в одном из общежитий учебного заведения. 

По данным следствия в июне 2022 года подозреваемый под действием алкогольных напитков, решил через окно общежития снять на сотовый телефон, девушку, которая принимала душ на первом этаже здания. Злоумышленника заметили прохожие и успели его задержать. 

Сотрудники полиции осмотрели содержимое телефона мужчины и нашли в нем несколько видео обнаженных девушек, которые принимали душ в общежитии. 

Все материалы переданы в суд. Правонарушителю грозит до двух лет тюрьмы.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

 

 

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