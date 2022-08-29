В Иркутске мошенникам удалось обманут 12 пенсионеров

В Иркутске 12 пенсионеров за 10 дней стали жертвами мошенников. Пострадавшие в общем перевели аферистам 2 миллиона рублей.

По данным сотрудников полиции мошенники звонили потерпевший на стационарные телефоны, представлялись родственниками, которые находятся в беде, и просили помощь в виде денежный средств.

Так например, 85-летняя женщина поверила незнакомке, которая представилась ее дочерью. Лжедочь сказала, что стала виновницей аварии и, чтобы избежать уголовной ответственности, просила перевести ей все имеющиеся деньги. Таким образов на счету мошенников оказалось 100 тысяч рублей.

На такую же уловку попался и 84-летний мужчина. Однако он перевел лжеродственнице 700 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков