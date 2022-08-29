Двое новосибирцев умерли после употребления алкоголя

В Новосибирске трое приятелей отравились некачественным алкоголем. Двое из них скончались до приезда скорой, третьего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Трагедия произошла в субботу, 27 августа. Мужчины решили выпить и купили некачественный алкоголь. В процессе их застолья приятели стали чувствовать себя плохо. Горячительные напитки оказали слишком пагубное влияние и двое из трех друзей не дожили до приезда врачей.

На данный момент следователи проводят проверку случившегося и выясняют, где пострадавшие покупали алкоголь.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов