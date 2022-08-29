В Иркутской области задержали мужчин с мешками наркотиков

В Иркутской области сотрудники транспортной полиции задержали двух мужчин, у которых были мешки, от которых исходил специфический запах.

Содержимое мешков было направлено в лабораторию на экспертизу. В ходе исследования эксперты выяснили, что в мешках находились наркотики растительного происхождения. Суммарно вес веществ составил более одного килограмма. Задержанные пояснили, что растения они собирали на поле для личного пользования.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

Фото: © ВС ЛУ МВД России на транспорте