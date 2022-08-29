В Бурятии из-за бензопилы погиб мужчина

В воскресенье в Бурятии в одном из частных домов нашли тело мужчины с глубокой раной шеи. Рядом с телом лежала бензопила, которая и стала причиной смерти.

По словам сотрудников полиции мужчина держал пилу на весу и пытался завести ее. Когда двигатель запустился пила по инерции дернулась и задела шею. Порез оказался очень глубоким, техника работающим лезвием пересекла крупную артерию, после чего мужчина умер на месте.

В данный момент следователи устанавливают полную картину происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что инциденты связанный с электро- и бензоинструментами случаются часто, потому что люди не соблюдают технику безопасности.

Фото: © СУ СКР по Бурятии