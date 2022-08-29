Житель Томска перевел мошенникам 850 тысяч рублей

Житель Томска обратился с заявлением в полицию о том, что его обокрали мошенники.

Потерпевший рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Лжесотрудник сообщил, что произошла утечка "банковских данных". Чтобы пострадавший не сомневался в сказанном, звонок переадресовали работнику Центрального банка. Мужчине подтвердили информацию и попросили следовать их советам, чтобы сохранить свои денежные средства.

Мужчина доверился двум лжесотрудникам и перевел на счет мошенников более 850 тысяч рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын