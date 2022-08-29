Сотрудник омской полиции украл у подростков 600 тысяч рублей

В Омской области бывший сотрудник полиции украл у подростков 600 тысяч рублей.

По данным следствия экс-полицейский в октябре 2020 года узнал, что у школьника есть крупная сумма денег и решил присвоить их себе. Чтобы совершить преступление виновный обратился за помощью к своему приятелю, который ранее был судим за сбыт наркотиков.

Бывший сотрудник полиции встретился с пострадавшим и узнал, что деньги он и его друзья выиграли на ставках в букмекерской компании. В ходе их общения также выяснилось, что большая часть денег находится у друзей.

Злоумышленник встретился с приятелями подростка и рассказал им, что по факту их выигрыша проводится проверка, поэтому деньги нужно изъять. Подростки доверились правоохранителю и отдали наличными 525 тыс рублей, а еще 72 тыс рублей перевели с банковской карты.

О преступлении стало известно благодаря работе сотрудников безопасности УМВД России по Омской области. Нарушителя правопорядка уволили. Однако он свою вину не признал в отличии от сообщника.

Суд назначил виновному 3 года тюрьмы, а его приятелю 2 года и 9 месяцев.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости