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В парке Новосибирска нашли смертельно ядовитую ягоду

Главная В России
Красноярск
14:20 29 Августа 2022
общество, яд, природа
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В одном из парков Новосибирска жители города обнаружили смертельно ядовитую ягоду, которая растет прямо у пешеходных дорожек.

Ягода называется «Вороний глаз». Ее часто можно увидеть в Западной Сибири. В основном она растет в березовых, осиновых и смешанных лесах.

Эколог Алексей Яновский рассказал, что на вид растение около 40 см в высоту, на верхушке розетка как правило из 4 листьев крестом, реже встречается 5 листьев. В узле на верхушке травы всегда один белый цветок, затем зеленая завязь. Потом - черная ягода с синевой.

Если съесть "вороний глаз" можно сильно отравится и последствия могут быть различным: от рвоты и диареи до остановки сердца.

Фото: Красноярский заповедник "Столбы"

 

 

 

 

 

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