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Авирейс без детей на борту появился в Иркутске

Главная В России
Красноярск
12:05 29 Августа 2022
общество, самолет, ограничения
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Первый авиарейс, запрещающий перевозку детей на борту, появился в Иркутске.

Сотрудники авиакомпании "ИрАэро" рассказали про новое правило для перелета. Теперь на рейс, следующий маршрутом «Иркутск — Мирный», не допускаются дети возрастом до двух лет.

Сотрудники компании уточнили, что рейс является чартерным и предназначен для вахтовиков. Новые правила ввели заказчики рейса, поэтому компания обязана их соблюдать. 

Отметим, что причина установки ограничений не разглашается. 

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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