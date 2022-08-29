Авирейс без детей на борту появился в Иркутске

Первый авиарейс, запрещающий перевозку детей на борту, появился в Иркутске.

Сотрудники авиакомпании "ИрАэро" рассказали про новое правило для перелета. Теперь на рейс, следующий маршрутом «Иркутск — Мирный», не допускаются дети возрастом до двух лет.

Сотрудники компании уточнили, что рейс является чартерным и предназначен для вахтовиков. Новые правила ввели заказчики рейса, поэтому компания обязана их соблюдать.

Отметим, что причина установки ограничений не разглашается.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости