Житель Бурятии напал на бывшую девушку с ножом и раскалённой кочергой

Суд Бурятии вынес приговор мужчине, который с ножом и кочергой напал на бывшую сожительницу и ее парня.

По данным следствия виновный напал на пострадавших, когда увидел их вместо. В порыве ревности мужчина достал нож, которым задел 9-летнего ребенка, а после сломал телефон нового парня девушки.

Этого мужчине показалось мало, и он решил избить пару. После избиения он схватил раскаленную кочергу и начал прижимать ее к груди и спине пострадавшей.

Суд признал напавшего виновным и назначил ему пять лет лишения свободы. Однако приговор не вступил в свою законную силу из-за поданной в суд апелляции.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости