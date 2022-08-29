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Житель Бурятии напал на бывшую девушку с ножом и раскалённой кочергой

Главная В России
Красноярск
11:45 29 Августа 2022
общество, происшествия, нападение, суд
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Суд Бурятии вынес приговор мужчине, который с ножом и кочергой напал на бывшую сожительницу и ее парня. 

По данным следствия виновный напал на пострадавших, когда увидел их вместо. В порыве ревности мужчина достал нож, которым задел 9-летнего ребенка, а после сломал телефон нового парня девушки.

Этого мужчине показалось мало, и он решил избить пару. После избиения он схватил раскаленную кочергу и начал прижимать ее к груди и спине пострадавшей. 

Суд признал напавшего виновным и назначил ему пять лет лишения свободы. Однако приговор не вступил в свою законную силу из-за поданной в суд апелляции. 

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

 

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