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В Омске в ДТП перевернулась маршрутка

Главная В России
Красноярск
10:45 29 Августа 2022
общество, происшествия, дтп
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В последний выходной недели в Омске произошло массовое ДТП, в котором перевернулась маршрутка, и пострадали девять человек.

По данным сотрудников полиции днем водитель ВАЗ-2107 решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. Однако без последствий не обошлось, и автомобиль столкнулся с маршруткой, которой перевернулась после столкновения. После этого микроавтобус столкнулся с автомобилем Kia.

В результате аварии пострадали девять человек, которые обратились за медицинской помощью.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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