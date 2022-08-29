В Омске в ДТП перевернулась маршрутка

В последний выходной недели в Омске произошло массовое ДТП, в котором перевернулась маршрутка, и пострадали девять человек.

По данным сотрудников полиции днем водитель ВАЗ-2107 решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. Однако без последствий не обошлось, и автомобиль столкнулся с маршруткой, которой перевернулась после столкновения. После этого микроавтобус столкнулся с автомобилем Kia.

В результате аварии пострадали девять человек, которые обратились за медицинской помощью.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко