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Жительница Иркутской области умерла после укола врачей

Главная В России
Красноярск
10:15 29 Августа 2022
беременность, врачи, общество, смерть
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В одном из городов Иркутской области беременная девушка умерла, после того как врачи поставили ей укол. 

По данным сотрудников полиции девушка вызвала скорую, так как у нее поднялась температура и были проблемы с дыханием. Врачи решили, что надо ввести препарат внутривенно. После укола девушка сразу же потеряла сознание. 

Бригада скорой помощи пыталась спасти пациентку, однако девушка погибла.

В полицию решил обратиться сожитель погибшей. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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