Жительница Иркутской области умерла после укола врачей

В одном из городов Иркутской области беременная девушка умерла, после того как врачи поставили ей укол.

По данным сотрудников полиции девушка вызвала скорую, так как у нее поднялась температура и были проблемы с дыханием. Врачи решили, что надо ввести препарат внутривенно. После укола девушка сразу же потеряла сознание.

Бригада скорой помощи пыталась спасти пациентку, однако девушка погибла.

В полицию решил обратиться сожитель погибшей. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын