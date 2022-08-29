Новосибирец нашел заточку в пачке с орехами

Житель Новосибирска в одном из магазинов нашел заточку в пачке с орехами.

Фотографию с необычным товаром мужчина опубликовал в одной из социальных сетей. В своем посте он в шутку предположил, что интересная часть продукта предназначена для самообороны.

Многие комментаторы не поверили автору фотографии и предположили, что он сам подложил заточку в упаковку.

Отметим, что представители торговой сети извинились перед покупателем и заверили его, что проведут проверку.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»