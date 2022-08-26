В Бурятии выясняют причину смерти трехмесячного ребенка

В Бурятии сотрудники министерства здравоохранения проведут полную проверку в городской поликлинике.

Проверка началась после того, как в одной семье умер трехмесячный ребенок. По словам родителей причиной смерти стали прививки от коклюша и дифтерии.

Родители ребенка рассказали создателям Telegram-канала «Весь Улан-Удэ. Бурятия», что их младенец болел ОРВИ, но после того как он пошел на поправку, необходимо было поставить плановые прививки. В случае когда ребенок не до конца выздоровел данные прививки ставить нельзя, однако врач решил, что в данном случае можно. Вечером после посещения врача у младенца поднялась температура, и он умер.

Точную причину смерти установят через 10 дней.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости