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В Бурятии выясняют причину смерти трехмесячного ребенка

Главная В России
Красноярск
20:05 26 Августа 2022
происшествия, ребенок, смерть
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В Бурятии сотрудники министерства здравоохранения проведут полную проверку в городской поликлинике. 

Проверка началась после того, как в одной семье умер трехмесячный ребенок. По словам родителей причиной смерти стали прививки от коклюша и дифтерии.

Родители ребенка рассказали создателям Telegram-канала «Весь Улан-Удэ. Бурятия», что их младенец болел ОРВИ, но после того как он пошел на поправку, необходимо было поставить плановые прививки. В случае когда ребенок не до конца выздоровел данные прививки ставить нельзя, однако врач решил, что в данном случае можно. Вечером после посещения врача у младенца поднялась температура, и он умер. 

Точную причину смерти установят через 10 дней. 

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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