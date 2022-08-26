В Томской области водитель иномарки обвиняется в смерте пассажирки такси

В Томской области суд вынес приговор мужчине, который стал виновным в смерте пассажирки такси.

По данным следствия год назад водитель Nissan Note во время проезда перекрестка не уступил дорогу таксисту, который двигался по главой дороге. В итоге две машины столкнулись. В автомобиле такси была женщина, которая получила травмы и в больнице скончалась.

Водителя Nissan признан виновным по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».