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В Томской области водитель иномарки обвиняется в смерте пассажирки такси

Главная В России
Красноярск
19:35 26 Августа 2022
общество, суд, пдд, смерть
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В Томской области суд вынес приговор мужчине, который стал виновным в смерте пассажирки такси. 

По данным следствия год назад водитель Nissan Note во время проезда перекрестка не уступил дорогу таксисту, который двигался по главой дороге. В итоге две машины столкнулись. В автомобиле такси была женщина, которая получила травмы и в больнице скончалась. 

Водителя Nissan признан виновным по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Суд назначил нарушителю два года условна, а также лишил его прав на 1,5 года

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости

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