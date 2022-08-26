В Иркутске трое мужчин убили своего друга

Сотрудники полиции Иркутска завершили расследование убийства.

По данным следствия в августе прошлого года группа друзей выпивали в кафе. Во время застолья у мужчин началась ссора, которая переросла в ссору. В основном конфликт был между хозяином места и посетителем. Владелец кафе не хотел прекращать конфликт и вызвал на подмогу брата и друга.

Злоумышленники догнали жертву и начали избивать его. Пострадавший пытался убежать, но ему не дали это сделать, повалили на землю и нанесли удар ножом.

Мужчина скончался от полученных травм.

Подозреваемых задержали, а материалы передали в суд.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости