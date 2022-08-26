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Мошенники трижды пытались обмануть пенсионерку из Томска

Главная В России
Красноярск
18:05 26 Августа 2022
общество, мошенники, пенсионеры
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Пенсионерка из Томска обратилась в полицию и рассказала, что мошенники ужа дважды пытались ее обмануть. 

По словам потерпевшей первый раз ей позвонила девушка, которая плакала. В разговоре неизвестная представилась дочкой пенсионерки и сказала, что стала виновницей аварии. Девушка просила 800 тысяч рублей, чтобы на нее не завели дело. В какой-то момент плачущая мошенница успокоилась и женщина сразу же поняла, что это не ее дочь и положила трубку. 

Два следующих звонка осуществлялись по такой же схеме. Один из звонивших представился внуком и также просил 800 тысяч рублей. Однако томика не поверила. 

В итоге женщине удалось сохранить более двух миллионов рублей. 

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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