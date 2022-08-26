В Омске вернут популярную детскую площадку

Специалисты из Омска оценивают состояние детской площадки, чтобы решить возможно ли ее восстановить.

Напомним, что ранее Sibnovosti писали о том, что жители Омска недовольны демонтажом детского комплекса. Власти города сказали, что отремонтировать комплекс невозможно, так как специалистов такого профиля в городе нет, а также нет денег.

Однако сейчас сотрудники городской администрации наняли специалистов, которые смогут отремонтировать площадку. Если же ее невозможно будет починить, то будет закуплен новый и абсолютно безопасный городок.

Фото: © vk.com/ostrovtatyshev