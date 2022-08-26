Иркутянин смог пересечь Байкал за полтора часа

Дмитрий Шумилов, который является президентом федерации виндсёрфинга, пересек самое глубокое озеро всего за полтора часа. Спортсмен преодолел расстояние в 50 километров. Заплыв прошел в рамках съемок документального фильма.

Отправной точкой стало село Большое Голоустное в 11:00, а через полтора часа спортсмен был в селе Посольское. Отправной и конечный пункт выбран специально, так как в этих местах наиболее благоприятные условия для виндсёрфинга. Во время своей переправы спортсмену удалось развить скорость до 60 км/ч.

Дмитрия на берегу в конце заплыва ждала его семья, которая поддерживала его все это время.

Фото: © федерация виндсерфинга города Иркутска