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Иркутянин смог пересечь Байкал за полтора часа

Главная В России
Красноярск
16:15 26 Августа 2022
общество, спорт, рекорд, байкал
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Дмитрий Шумилов, который является президентом федерации виндсёрфинга, пересек самое глубокое озеро всего за полтора часа. Спортсмен преодолел расстояние в 50 километров. Заплыв прошел в рамках съемок документального фильма. 

Отправной точкой стало село Большое Голоустное в 11:00, а через полтора часа спортсмен был в селе Посольское. Отправной и конечный пункт выбран специально, так как в этих местах наиболее благоприятные условия для виндсёрфинга. Во время своей переправы спортсмену удалось развить скорость до 60 км/ч. 

Дмитрия на берегу в конце заплыва ждала его семья, которая поддерживала его все это время. 

Фото: © федерация виндсерфинга города Иркутска

 

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