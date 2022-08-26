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Ярмарка цветов и овощей прошла в Свердловском районе

Главная В России
Красноярск
15:25 26 Августа 2022
общество, в красноярске, выставка, овощи
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В Свердловском районе Красноярска прошла выставка цветов, овощей и фруктов. В мероприятии приняли участие садоводы-любители, предприниматели, детские образовательные учреждения и общественные организации района. 

Каждый посетитель ярмарки мог сфотографироваться на представленных локациях, принять участие в конкурсах, купить садовые принадлежности и продукты. 

Также на выставке присутствовала конкурсная комиссия, которая определила победителей в четырех номинациях: "краски лета", "дачная фантазия", "чудеса природы" и "приз зрительских симпатий". 

По словам руководителя администрации Свердловского района, Алексея Дягилева, выставка стала уже традицией для жителей района. Она проводится с 1965 года.  

Фото: © admkrsk.ru 

 

 

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