Ярмарка цветов и овощей прошла в Свердловском районе

В Свердловском районе Красноярска прошла выставка цветов, овощей и фруктов. В мероприятии приняли участие садоводы-любители, предприниматели, детские образовательные учреждения и общественные организации района.

Каждый посетитель ярмарки мог сфотографироваться на представленных локациях, принять участие в конкурсах, купить садовые принадлежности и продукты.

Также на выставке присутствовала конкурсная комиссия, которая определила победителей в четырех номинациях: "краски лета", "дачная фантазия", "чудеса природы" и "приз зрительских симпатий".

По словам руководителя администрации Свердловского района, Алексея Дягилева, выставка стала уже традицией для жителей района. Она проводится с 1965 года.

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