В Ачинске руководителя управляющей компании подозревают в мошенничестве

В Ачинске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело на руководителя управляющей компании, который подозревается в мошенничестве.

О факте мошенничества стало известно после того, как в дежурную часть обратилась работница управляющей компании и рассказала о возможных преступных действиях со стороны руководства.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что с февраля 2020 по март 2022 года генеральный директор компании предоставлял ложные документы о выполнении ремонтных работ, которые были оплачены собственниками. Люди ожидали утепление стен и создание парковочной площадки. В результате никаких работ не было проведено, а деньги, более 530 тысяч рублей, руководитель уже присвоил себе.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости