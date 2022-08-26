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В Ачинске руководителя управляющей компании подозревают в мошенничестве

Главная В России
Красноярск
15:00 26 Августа 2022
общество, мошенники, полиция
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В Ачинске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело на руководителя управляющей компании, который подозревается в мошенничестве. 

О факте мошенничества стало известно после того, как в дежурную часть обратилась работница управляющей компании и рассказала о возможных преступных действиях со стороны руководства. 

В ходе следствия правоохранители выяснили, что с февраля 2020 по март 2022 года генеральный директор компании предоставлял ложные документы о выполнении ремонтных работ, которые были оплачены собственниками. Люди ожидали утепление стен и создание парковочной площадки. В результате никаких работ не было проведено, а деньги, более 530 тысяч рублей, руководитель уже присвоил себе.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до шести лет тюрьмы. 

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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