Продавец овощей из Омска убил предпринимателя

В Омске суд вынес приговор мужчине, который убил предпринимателя, у которого занял денег.

По данным следствия в 2020 году продавец овощей и фруктов взял в долг у омского предпринимателя. Сумма займа была два миллиона рублей. Осужденный не смог погасить долг и решил убить предпринимателя.

Чтобы совершить преступление в прошлом году мужчина вместе со своим приятелем приехали к дому жертвы. Заранее взяв с собой пистолет. На месте осужденный выстрелил в предпринимателя несколько раз. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Обвиняемый частично признал свою вину.

Суд вынес приговор и назначил мужчине 15 лет тюрьмы.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости