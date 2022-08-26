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Продавец овощей из Омска убил предпринимателя

Главная В России
Красноярск
13:20 26 Августа 2022
общество, суд, убийство
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В Омске суд вынес приговор мужчине, который убил предпринимателя, у которого занял денег. 

По данным следствия в 2020 году продавец овощей и фруктов взял в долг у омского предпринимателя. Сумма займа была два миллиона рублей. Осужденный не смог погасить долг и решил убить предпринимателя. 

Чтобы совершить преступление в прошлом году мужчина вместе со своим приятелем приехали к дому жертвы. Заранее взяв с собой пистолет. На месте осужденный выстрелил в предпринимателя несколько раз. От полученных травм мужчина скончался на месте. 

Обвиняемый частично признал свою вину. 

Суд вынес приговор и назначил мужчине 15 лет тюрьмы. 

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

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