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В Новосибирске ребенок управлял катком

Главная В России
Красноярск
12:25 26 Августа 2022
общество, ребенок, видео
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В Новосибирске заметили ребенка, который управлял асфальтовым катком. 

Маленького водителя сняли на видео. На кадрах видно как на одной из строек города движется каток, за будем которого 10-летний мальчик. Чуть позже к ребенку подошел отец и стал контролировать процесс. 

​Видео выложили в одну из соцсети, и оно сразу же стало популярным среди местных жителей. 

В комментариях люди начали шутить о том, что отец передает своему сын секрет мастерства. 

​Однако есть. такие, которые негативно восприняли эту ситуацию. 

Фото: © АСТ-54 Black / Telegram-канал

 

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