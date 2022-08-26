В Новосибирске ребенок управлял катком

В Новосибирске заметили ребенка, который управлял асфальтовым катком.

Маленького водителя сняли на видео. На кадрах видно как на одной из строек города движется каток, за будем которого 10-летний мальчик. Чуть позже к ребенку подошел отец и стал контролировать процесс.

​Видео выложили в одну из соцсети, и оно сразу же стало популярным среди местных жителей.

В комментариях люди начали шутить о том, что отец передает своему сын секрет мастерства.

​Однако есть. такие, которые негативно восприняли эту ситуацию.

Фото: © АСТ-54 Black / Telegram-канал