На лыжной базе в Кемерово заметили медведя

В Кемерово на лыжной базе был замечен медведь, который гулял между машинами на автостоянке.
О появлении хищника рассказали в социальных сетях местные жители, которые выложили видео. Кемеровчане предположили, что это медведь-подросток, который ищет себе еду в мусорных баках.
Также в комментариях жители стали говорит о том, что в лес за грибами теперь не пойдут.
Напомним, что ранее Sibnovosti писали о том, что в Кемеровской области семья медведей гуляла по трассе.
Фото: © Подслушано в Березовском | Кузбасс / ВКонтакте