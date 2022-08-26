На лыжной базе в Кемерово заметили медведя

В Кемерово на лыжной базе был замечен медведь, который гулял между машинами на автостоянке.

О появлении хищника рассказали в социальных сетях местные жители, которые выложили видео. Кемеровчане предположили, что это медведь-подросток, который ищет себе еду в мусорных баках.

Также в комментариях жители стали говорит о том, что в лес за грибами теперь не пойдут.

Напомним, что ранее Sibnovosti писали о том, что в Кемеровской области семья медведей гуляла по трассе.

Фото: © Подслушано в Березовском | Кузбасс / ВКонтакте