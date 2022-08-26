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На лыжной базе в Кемерово заметили медведя

Главная В России
Красноярск
11:25 26 Августа 2022
общество, медведь, люди
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В Кемерово на лыжной базе был замечен медведь, который гулял между машинами на автостоянке. 

О появлении хищника рассказали в социальных сетях местные жители, которые выложили видео. Кемеровчане предположили, что это медведь-подросток, который ищет себе еду в мусорных баках. 

Также в комментариях жители стали говорит о том, что в лес за грибами теперь не пойдут. 

Напомним, что ранее Sibnovosti писали о том, что в Кемеровской области семья медведей гуляла по трассе. 

Фото: © Подслушано в Березовском | Кузбасс / ВКонтакте 

 

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