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Таксист из Иркутска пытался дать взятку полицейскому

Главная В России
Красноярск
10:40 26 Августа 2022
общество, взятка, полиция, таксист
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В Иркутске таксист пытался дать сотруднику полиции взятку. 

По данным сотрудников правоохранительных органов 23 августа дорожные полицейские во время рейда остановили иномарку Honda Insight. Полицейские попросили таксиста предъявить документы, в ходе их проверки выяснилось, что мужчина был лишен водительских прав. 

Сотрудники полиции составили протокол на мужчину и во время его составления, нарушитель несколько раз просил не привлекать его к ответственности. Позже мужчина решил разобраться в проблеме путем взятки. Однако полицейский отказался от денег и сообщил о случившемся начальнику. 

Следователи возбудили уголовное дело. 

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

 

 

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