Таксист из Иркутска пытался дать взятку полицейскому

В Иркутске таксист пытался дать сотруднику полиции взятку.

По данным сотрудников правоохранительных органов 23 августа дорожные полицейские во время рейда остановили иномарку Honda Insight. Полицейские попросили таксиста предъявить документы, в ходе их проверки выяснилось, что мужчина был лишен водительских прав.

Сотрудники полиции составили протокол на мужчину и во время его составления, нарушитель несколько раз просил не привлекать его к ответственности. Позже мужчина решил разобраться в проблеме путем взятки. Однако полицейский отказался от денег и сообщил о случившемся начальнику.

Следователи возбудили уголовное дело.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова