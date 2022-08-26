В Бурятии собака покусала своих щенков

В Бурятии волонтеры из фонда "Собака счастья" помогают щенкам, которых сильно покусала их мать.

В фонде рассказали, что собака, у которой теперь кличка Марфа, родила свое потомство на улице. В итоге у Марфы так и не появился материнский инстинкт. Она напала на своих детей и искусала их. В ранах пострадавших щенков завелись черви.

Волонтеры также отметили, что несмотря на случившееся, Марфа прекрасная собака. Они также отметили, что судя по ее телу у нее была очень сложная жизнь, и она не могла прокормить даже себя.

На данный момент за щенкам наблюдают ветеринары.

Фото: © фонд "Собака счастья"