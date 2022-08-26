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В Томске мужчина закидал чужие машины мусором

Главная В России
Красноярск
09:40 26 Августа 2022
общество, происшествия, ущерб, машины
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В Томске разыскивают мужчину, который забросал машины мусором и повредил их. 

По словам следователей к ним в отдел поступил звонок. Звонивший рассказал, что в двух дворах неизвестный повредил три автомобиля. Мужчина нанес ущерб автомобилям на сумму более 167 тысяч рублей.

В ходе расследования полицейскими была найдена видеокамера, на которой видно как разыскиваемый совершает свое преступление. 

​Сотрудники правоохранительных органов возбудили сразу три уголовных дела по статье  «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». 

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

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