Из-за конфликта мужчин в Омске пострадал ребенок

Жительница Омска, рассказала, что она и ее дочь пострадали в конфликте двух незнакомых мужчин.

По словам женщины она с ребенком стояла на остановке. В это время у мужчин рядом завязалась ссора, в ходе которой один из них достал перцовый баллончик и распылил его. Спустя несколько секунду женщина почувствовала жжение в глазах, а затем и дочка сказала о сильной боли. Омичка промыла глаза водой себе и ребенку, а после и молоком.

Пострадавшая решила не обращаться за медицинской помощью, однако в полицию она собирается.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости