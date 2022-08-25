Житель Иркутской области обстрелял колонию наркотиками

Сотрудники полиции Иркутской области задержали мужчину, который пытался с помощью арбалета передать наркотические вещества в тюрьму.

По данным полицейских мужчина прикрепил наркотики к стрелам и пытался перекинуть посылку. Совершить задуманное ему не позволили вовремя подъехавшие сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков Управления МВД России по Ангарскому городскому округу.

Как оказалось задержанный уже ни раз был осужден.

На данный момент возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области