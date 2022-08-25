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Пенсионерка из Томска стала жертвой "финансовой пирамиды"

Главная В России
Красноярск
19:00 25 Августа 2022
общество, мошенники, пенсионеры
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В полицию Томска обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что попала в руки к мошенникам. 

По словам потерпевшей ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником организации, которая специализируется на возврате средств, вложенных в «финансовую пирамиду». Звонивший пообещал вернуть денежные средства женщине, но для начала она должна оплатить налоги и услуги юриста, оформить «сертификата легальности».

Женщина доверилась незнакомцу и начала действовать как ей и велели. В итоге пенсионерка перевела на счет аферистов более 1 246 000 рублей. 

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. 

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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