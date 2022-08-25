Омская школа попала в топ-200 лучших по России

Одну из Омских школ внесли в топ-200 лучших по России. Список образовательных учреждений был составлен и опубликован рейтинговым агентством RAEX. В топ-лист включались учреждения, чьи выпускники наиболее успешно поступают в лучшие вузы России.

​Омскому многопрофильному образовательному центру развития одаренности № 117 удалось занять 167 место. В прошлом году в этот список были включены две школы города.

Ранее Sibnovosti писали о том, что четыре школы из Красноярского края оказались в топ-300 лучших в России.

Фото: © Р. Рыбаков