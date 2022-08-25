25 августа
Новости России
погода +21 °C
60.0
 
€ 59.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Новосибирца обвиняют в изготовлении амфетамина

Главная В России
Красноярск
17:35 25 Августа 2022
общество, наркотики, суд
версия для печати Ico_print

В Новосибирске осудили молодого человека на 15 лет за изготовление амфетамина. 

По данным следствия осужденный в апреле прошлого года арендовал квартиру, где создал настоящую нарколабораторию, в которой готовил амфетамин. Мужчине удалось создать практически 590 граммов запрещенного вещества.

Суд признал его виновным по трем статья уголовного кодекса «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере», «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере», «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере». 

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Омская школа попала в топ-200 лучших по России

Омская школа попала в топ-200 лучших по России

25 Августа 2022 г.
Школа заняла 167 место
Новости Красноярска: В Бурятии автомобилист нашел парковочное место в Байкале

В Бурятии автомобилист нашел парковочное место в Байкале

25 Августа 2022 г.
Мужчина понесет ответственность за свое решение
Новости Красноярска: Жительница Омска столкнула с лестницы судебного пристава

Жительница Омска столкнула с лестницы судебного пристава

25 Августа 2022 г.
На нее завели уголовное дело
Новости Красноярска: Суд Омска наказал местную жительницу за распространение слухов

Суд Омска наказал местную жительницу за распространение слухов

25 Августа 2022 г.
Виновная не хотела исполнять назначение суда
Новости Красноярска: Новосибирские пожарные спасли кота и его хозяина

Новосибирские пожарные спасли кота и его хозяина

25 Августа 2022 г.
Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали
Новости Красноярска: В Кемеровской области пытались зарезать молодую девушку

В Кемеровской области пытались зарезать молодую девушку

25 Августа 2022 г.
Информация о происшествии появилась в соцсетях
Новости компаний
25/08
Страховки ОСАГО на Озоне
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае произошло смертельное ДТП

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП

21 Августа 2022 г.
В аварии один человек погиб и трое пострадали
Новости Красноярска: Бывший красноярский чиновник Алексей Аксютенко планирует стать кандидатом на пост мэра

Бывший красноярский чиновник Алексей Аксютенко планирует стать кандидатом на пост мэра

22 Августа 2022 г.
Он работал в мэрии с 1999 по 2018 год
Новости Красноярска: Красноярское метро станет самым современным в России

Красноярское метро станет самым современным в России

24 Августа 2022 г.
В планах ввести объект в эксплуатацию в 2026 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru