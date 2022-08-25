Новосибирца обвиняют в изготовлении амфетамина

В Новосибирске осудили молодого человека на 15 лет за изготовление амфетамина.

По данным следствия осужденный в апреле прошлого года арендовал квартиру, где создал настоящую нарколабораторию, в которой готовил амфетамин. Мужчине удалось создать практически 590 граммов запрещенного вещества.

Суд признал его виновным по трем статья уголовного кодекса «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере», «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере», «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере».

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости