В Бурятии автомобилист нашел парковочное место в Байкале

В одном из Telegram-каналов появился пост с водителем-нарушителем. Автомобилист решил припарковаться в Байкале.

Автор фото смог запечатлеть как водитель останавливает свой автомобиль прямо в воде. По словам очевидца это было сделано специально, чтобы без препятствия доставать доску для сёрфинга из багажника.

После того как мужчина покатался на специальной доске, он погрузил ее в машину и спокойно уехал.

Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского горсовета, сообщил, что данный инцидент не останется без внимания. Проверка по данному факту уже началась.

Фото: © Весь Улан-Удэ • Бурятия