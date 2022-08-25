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В Бурятии автомобилист нашел парковочное место в Байкале

Главная В России
Красноярск
17:05 25 Августа 2022
общество, нарушение, парковка
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В одном из Telegram-каналов появился пост с водителем-нарушителем. Автомобилист решил припарковаться в Байкале. 

Автор фото смог запечатлеть как водитель останавливает свой автомобиль прямо в воде. По словам очевидца это было сделано специально, чтобы без препятствия доставать доску для сёрфинга из багажника.

После того как мужчина покатался на специальной доске, он погрузил ее в машину и спокойно уехал. 

Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского горсовета, сообщил, что данный инцидент не останется без внимания. Проверка по данному факту уже началась. 

Фото: © Весь Улан-Удэ • Бурятия

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