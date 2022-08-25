В Бурятии автомобилист нашел парковочное место в Байкале

В одном из Telegram-каналов появился пост с водителем-нарушителем. Автомобилист решил припарковаться в Байкале.
Автор фото смог запечатлеть как водитель останавливает свой автомобиль прямо в воде. По словам очевидца это было сделано специально, чтобы без препятствия доставать доску для сёрфинга из багажника.
После того как мужчина покатался на специальной доске, он погрузил ее в машину и спокойно уехал.
Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского горсовета, сообщил, что данный инцидент не останется без внимания. Проверка по данному факту уже началась.
Фото: © Весь Улан-Удэ • Бурятия